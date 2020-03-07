اليمن: الحوثيون نهبوا المرافق الصحية بالجوف وحولوها لثكنات عسكرية

كشف مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الجوف اليمنية، عن قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بإحراق سكن الأطباء بهيئة مستشفى الجوف، ونهب مخازن مكتب الصحة والمستشفى والعبث بمحتوياته، وإغلاق مستشفى الحزم، وتحويل المباني الصحية إلى ثكنة عسكرية.وأدان المكتب - في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم السبت، هذه الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا للقطاع الصحي في المحافظة، محملا إياها المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مشيرا إلى أن إغلاق المرافق الصحية وتحويلها إلى ثكنات عسكرية يهدد حياة المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن.ودعا البيان المنظمات الدولية إلى توثيق هذه الجرائم وإدانة هذه الممارسات، والعمل على التحقيق فيها بما يسهم في الحد منها وتقديم مرتكبيها للعدالة، مطالبا في الوقت نفسه باتخاذ إجراءات كفيلة بحماية المنشآت الصحية من انتهاكات مليشيات الحوثي.وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث قد أعلن، في وقت سابق اليوم، إلى وقف فوري للعمليات العسكرية على خلفية تجدد أعمال العنف في الجوف.