رئيس «التثقيف الغذائي»: «كورونا» لا يمثل مشكلة (فيديو)

قال الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي، إنه من المفترض أن نتوقف عن الخوف من فيروس كورونا، حيث لا يمثل مشكلة كبيرة لأننا نملك أغذية مهمة مثل البصل والليمون.وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية، أنه لا بد من إدخال البصل النيء في الأغذية اليومية مثل العدس والفول والأسماك، وكذلك الليمون، والثوم حيث إنه رائع ويحتوي على زيوت تقتل الفطريات والفيروسات.وتابع: "أنصح بشرب الشاي الساخن ونضع عليه ليمون لأن الفيروسات تُقتل من تعرضها لدرجة حرارة 70 لمدة 10 دقائق".