حمزة لبيض يطلق أول أغنية بعد الفوز في The Voice Kids

أطلق حمزة لبيض حامل لقب برنامج The Voice Kids أغنية «حلمي» وهي أول أغنية له بعد فوزه باللقب من إنتاج شركة بلاتينيوم ريكوردز.الأغنية من تأليف وألحان رضوان الأسمر، أحد متسابقي برنامج The Voice للموسم الخامس، من فريق الفنانة المغربية سميرة سعيد، ووصل للحلقة النهائية من البرنامج قبل أن يتم الإعلان عن حامل اللقب وهو مهدي عياشي، من فريق الفنان اللبناني راغب علامة.يذكر أن حمزة لبيض، كان من فريق الفنان العراقي كاظم الساهر.