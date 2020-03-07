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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفلبين: مقتل عناصر مسلحة موالية لـ«داعش» جنوب البلاد

السبت 07/مارس/2020 - 10:47 م
داعش
داعش
وكالات
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أعلن متحدث عسكرى فلبيني اليوم السبت، أن قوات الجيش تمكنت من قتل 14 من العناصر المسلحة الموالية لتنظيم (داعش) الإرهابي خلال عملية عسكرية نفذت مؤخرا جنوب البلاد.

ونقلت شبكة (أيه.بي.سي. نيوز) الإخبارية الأمريكية عن المتحدث الليفتنانت جنرال سيريليتو سوبيانا قوله: إن العملية العسكرية - التي نفذت على مدار أسبوع بإقليم ماجوانداناو - أسفرت عن مصرع 4 من الجنود وجرح 10 آخرين"، نافيا ما تردد على لسان العناصر المسلحة المتمردة عن سقوط 43 قتيلا فى صفوف القوات الحكومية، واصفا تلك التقارير بأنها "غير صحيحة".

تجدر الإشارة إلى أن جبهة تحرير مورو - أكبر الجماعات الإسلامية المتمردة جنوب الفلبين - وقعت عام 2014 اتفاقا مع الحكومة للحكم الذاتي، أدى إلى إنهاء عشرات الأعوام من التمرد الانفصالي هناك.

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