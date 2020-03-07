عرض «صندوق الدنيا» في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)

شهد مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته التاسعة، مساء اليوم السبت، عرض فيلم "صندوق الدنيا"، وهو فيلم افتتاح المهرجان، وذلك بحضور جميع أبطاله وعدد من الفنانين إضافة إلى عدد كبير من جمهور وشعب الأقصر.وأقيمت ندوة خاصة عقب عرض الفيلم بحضور كل من المخرج عماد البهات، والفنانة رانيا يوسف، والفنان عمرو القاضي، وآخرون، بينما حضر الندوة السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والفنانة عزة الحسيني مديرة المهرجان.