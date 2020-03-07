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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

يسرى عبيد: كورونا.. ونظرية المؤامرة

السبت 07/مارس/2020 - 10:38 م
يسرى عبيد
يسرى عبيد
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منذ بداية أزمة تفشى فيروس كورونا وأنا أشتم فيها رائحة كريهة غير طبيعية.. رائحة المؤامرة.. بأن هذا الفيروس هو من صنع بشرى.. سمعنا كثيرًا عن الأسلحة البيولوجية والأسلحة الجرثومية.. وهى الجيل الجديد بعد الحروب الطبيعية والحروب النووية والكيماوية.. فهناك دول وعلى رأسها الولايات المتحدة لديها الكثير من المختبرات التى تنتج هذه الفيروسات والمعامل لتحليلها وتجربتها.. ما جعلنى أميل إلى نظرية المؤامرة فى أزمة كورونا هو البلد، الذى تفشى فيه الفيروس وهو الصين.. فالرئيس الأمريكى يشن حربًا تجارية على الصين منذ مجيئه إلى السلطة فى ٢٠١٦ حيث فرض رسوما وعقوبات على الصين ساهمت فى تباطؤ نمو الاقتصاد الصينى بنسبة كبيرة منذ ثلاثين عاما.. الصين هى المنافس الأول للولايات المتحدة وبعد سنين معدودة ستصبح الصين القوة الاقتصادية الأولى فى العالم، بحسب المؤشرات الاقتصادية والخبراء المعنيين.. الولايات المتحدة تريد أن يظل العالم أحادى القطبية.. تريد أن تتحكم فى مصائر البلاد والعباد بذلت جهدًا كبيرًا حتى أزاحات الاتحاد السوفيتى من طريقها وانفردت بالعالم منذ ثلاثين عاما.. لا تريد أن ترى عملاقًا آخر يصعد.. وساعتها لن تقدر على مواجهته.. فالصين قوة بشرية هائلة أصبحت جزءًا رئيسيا من الاقتصاد العالمى.. جميع الشركات العالمية لها أفرع فى الصين.. جميع منتجات الصين اقتحمت أسواق العالم.. صغيرة أم كبيرة.. لا تقدر الولايات المتحدة على مواجهة الصين عسكريًا وإلا لفعلت ذلك منذ سنين.. الحل فى ضرب هذا العملاق دون أن يشعر أحد.. انظروا الآن الصين مشلولة، جميع دول العالم تقريبًا أوقفت رحلات السفر منها وإليها.. تعيش عزلة تامة.
خسرت الصين كثيرا وستخسر. ستدفع تكلفة فاتورة مناطحة دولة رأسمالية إمبريالية كالولايات المتحدة تريد أن تظل تسيطر على العالم وتتحكم فى مصائره.. لو نظرنا إلى الدولة الثانية التى تعاني من الخسائر بسبب فيروس كورونا إنها العدو الثانى للولايات المتحدة إيران.. تشن عليها أمريكا حربًا من نوع آخر تفرض عليها عقوبات اقتصادية حرمتها من المورد الأساسى لديها وهو النفط وتهدد أى دولة تشترى النفط من إيران الفيروس انتشر فى إيران بسرعة كبيرة وأصبحت تصدره للدول المجاورة.. مسئولون إيرانيون كبار قضوا نحبهم بسبب الفيروس الإمكانيات الاقتصادية لدى إيران ضعيفة ليست كالصين.. لا تقدر على مواجهة هجوم بهذا الحجم ينتشر فى الهواء فليس هناك قوة عسكرية قادرة على التصدى له.. إنها الحروب الجديدة.. بعد أن قتلت أمريكا الرجل الأقوى فى إيران قطعت يدها التى تبطش بها فى الخارج.
قد يقول قائل وكيف تخاطر الولايات المتحدة بهذا الأمر فدول أوروبية حليفة مثل إيطاليا انتشر فيها الفيروس وفقدت عددا كبيرا من مواطنيها، أمريكا نفسها فقد عدد من مواطنيها حياتهم بسبب هذا الفيروس فكيف تفعل ذلك؟ والرد أن النخبة التى تتحكم فى السياسات الأمريكية فى العالم واللوبى الصهيونى وتحالف القوى الذى تسيطر على صناعة القرار فى واشنطن أو ما يطلق عليه الدولة العميقة لا تعير لكل هذا أى اهتمام فما يهمها فى النهاية هو النتائج التى تترتب على هذه الحرب وهل حققت أهدافها؟ المعروف عن السياسة الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية أنها ليس لديها مانع فى الإضرار بأقرب حلفائها مادامت النتيجة هى تدمير عدوها.. فنظرية المؤامرة فى تفجير برجى مركز التجارة العالمية فى واشنطن فى سبتمبر ٢٠٠١ مازالت حاضرة.. المؤيدون لها يقولون إن أمريكا ضحت بـ ٣ آلاف قتلى البرجين فى سبيل أن تجد مبررا لشن حرب على العالم بعد ذلك فى أفغانستان والعراق.. فأنا لا أؤكد.. ولكنى لا أستبعد أن تقوم الولايات المتحدة بشن حرب من هذا النوع ما دامت النتائج فى النهاية فى صالحها.

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