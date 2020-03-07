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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير اقتصادي يكشف تفاصيل الدورة الـ 38 لمعرض المنتقي العقاري

السبت 07/مارس/2020 - 10:28 م
جريدة الدستور
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كشف الخبير الاقتصادي إبراهيم الشواربي، تفاصيل انطلاق الدورة الـ 38 لمعرض المنتقي العقاري، موضحا أنه سينطلق يوم الأثنين المقبل 9 مارس أكبر حدث عقاري يقام على أرض  مصر، والذي سيستمر حتى يوم الخميس 12 مارس، ويضم مجموعة كبيرة من المشروعات العقارية والسكنية والتجارية.

 وأضاف "الشواربي"، خلال برنامج "حوار واستثمار"،المذاع على فضائية الصحة والجمال، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم كثيرًا بالاستثمار العقاري، كونه ينشأ نهضة ومجتمعات عمرانية جديدة، ومن منطلق هذا الفكر، قامت الدولة المصرية بطرح 14 مدينة جديدة على أرض مصر مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المؤتمر يقام في مركز مؤتمرات القرية الذكية ويضم مجموعة كبرى من الشركات التي تشهد طفرة كبيرة، ومن أهم متطلبات الشركات المشاركة هي الجدية وسابق أعمالها، موضحًا أن هناك شركات متواجدة منذ فترة طويلة، وهناك أيضًا شركات جديدة ولكنها تعمل في أماكن جديدة تحت أعين وإشراف الدولة مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

 وتابع :" ده يخلي العميل يشتري وهو مطمن في مشروع تحت الانشاء، الشركات قررت أنها تشوف احتياجات السوق، وفيه مجموعة من المشروعات الجاهزة للتسليم الفوري، وبعض الوحدات الحجز لها بـ 10% تعاقد وحتى سداد 8 سنوات، وهناك شركات عملت عروض على الوحدات مثل فرش الوحدة هدية".

وأشار إلى أن سفنكس تعد مدينة المستقبل كونها امتداد لـ 6 أكتوبر والشيخ زايد، وبها مطار تم تشغيله بالفعل، وتقع على مساحة 60 فدان، ويقام عليها عدد كبير جدا من المشروعات الجديدة، ويمكن أن تشتري قطعة أرض تبنى عليها وحدة سكنية في المستقبل، "يبقى عندك أرض بسعرها الحقيقي وده يوفر النفقات والتكاليف".


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