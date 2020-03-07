خبير اقتصادي يكشف تفاصيل الدورة الـ 38 لمعرض المنتقي العقاري
كشف الخبير الاقتصادي إبراهيم الشواربي، تفاصيل انطلاق الدورة الـ 38 لمعرض المنتقي العقاري، موضحا أنه سينطلق يوم الأثنين المقبل 9 مارس أكبر حدث عقاري يقام على أرض مصر، والذي سيستمر حتى يوم الخميس 12 مارس، ويضم مجموعة كبيرة من المشروعات العقارية والسكنية والتجارية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المؤتمر يقام في مركز مؤتمرات القرية الذكية ويضم مجموعة كبرى من الشركات التي تشهد طفرة كبيرة، ومن أهم متطلبات الشركات المشاركة هي الجدية وسابق أعمالها، موضحًا أن هناك شركات متواجدة منذ فترة طويلة، وهناك أيضًا شركات جديدة ولكنها تعمل في أماكن جديدة تحت أعين وإشراف الدولة مثل العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن سفنكس تعد مدينة المستقبل كونها امتداد لـ 6 أكتوبر والشيخ زايد، وبها مطار تم تشغيله بالفعل، وتقع على مساحة 60 فدان، ويقام عليها عدد كبير جدا من المشروعات الجديدة، ويمكن أن تشتري قطعة أرض تبنى عليها وحدة سكنية في المستقبل، "يبقى عندك أرض بسعرها الحقيقي وده يوفر النفقات والتكاليف".