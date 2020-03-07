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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

أستاذ تاريخ: الإخوان تعلموا الفاشية على يد موسوليني

السبت 07/مارس/2020 - 10:36 م
الإخوان
الإخوان
ايهاب مصطفى
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قال الدكتور شريف إمام، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس، إن الفاشيّة عند الزعيم الإيطالي موسوليني كانت قائمة على تمجيد القومية، وإعادة أمجاد روما القديمة، موضّحًا أن إيطاليا نشأت 1870 بالتزامن مع القومية الألمانية، وكانت القومية فى فكرة ترى أن الحفاظ على الدولة أهم من الحفاظ على العدالة الاجتماعية والقيم الإنسانية.

أضاف إمام، خلال لقائه الإعلامية قصواء الخلالي، فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة TeN أن التهويل من خطر الشيوعية هو ما جعل موسوليني يصل إلى الحكم 1922، موضّحًا أن موسولينى أول مَن أصدر الفكر الفاشي فى العالم، حيث قدّمه كتمجيد للقومية حتى وصلت إلى التكفير السياسى والدينى الآن.

ولفت أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس إلى أن موسوليني رفض غزو ليبيا عام 1911، وسجن بسبب ذلك، لكنه عاد وأيد دخول إيطاليا الحرب العالمية الأولى عام 1914، وهو موقف ليس مغاير لموقفه القديم، لأنه كان يرى أن هزيمة فرنسا خطر على إيطاليا، كما أنها فرصة لإعادة أمجاد روما القديمة، لافتًا إلى أن موسوليني كان من ضحايا هذه الحرب وخرجت من جسمه 40 شظية.

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