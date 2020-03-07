«مستقبل وطن» يناقش تأثير «كورونا» على السياحة

عقدت أمانة شئون السياحة والآثار المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب مجدى بيومى، اجتماعها التنظيمي الدوري لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، وأبرز المستجدات ذات التأثير على قطاعي السياحة والآثار، بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.وشارك في الاجتماع الدكتور هشام زعزوع، معتز الغنيمى الأمناء المساعدين للأمانة، فضلًا عن حضور أعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية، وأمناء الأمانات بمختلف المحافظات.وفي بداية الاجتماع، وجه النائب مجدي بيومي، الشكر لقيادات حزب مستقبل وطن، على رأسهم المهندس أشرف رشاد، على الدعم الملموس للأمانة، متعهدًا ببذل كل الجهد في سبيل تنفيذ توجهات وسياسة الحزب، تأكيدًا للثقة في أعضاء الأمانة، كما تم الترحيب بكل أعضاء الأمانة سواء ممن تم تجديد الثقة فيهم أو الأعضاء الجدد ضمن التشكيل.ولفت "بيومي" إلى أنه تم التنسيق خلال الاجتماع مع أمناء الأمانة بالمحافظات للعمل في إطار موحد، طبقًا لخطة الأمانة المركزية، تنفيذًا لسياسة الحزب لدعم الدولة ومؤسساتها المختلفة.وأوضح أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المهمة والعاجلة، ذات التأثير المباشر على قطاعي السياحة والآثار، ومن أهمها تأثير فيروس كورونا، من حيث التحديات والمشكلات المترتبة كحالة الاضطراب التي يشهدها الاقتصاد العالمى، وعلى رأسها قطاع السياحة، لافتًا إلى تشكيل لجنة فرعية لإدارة الأزمات برئاسة أمين شئون السياحة والآثار، وعضوية هشام زعزوع، ومعتز الغنيمى، والدكتور مصطفى الشقنقيرى، وأماني الترجمان، والدكتور عمرو عباس، ومروة النواوي، للعمل العاجل والسريع بمناقشة كيفية إدارة الأزمة بطرح واقتراح الحلول المقترحة، وإعدادها وتقديمها للحزب لتكون جاهزة أمام متخذى القرار للمساعدة.وشدد على عقد اجتماع عاجل خلال الأيام المقبلة، لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة الفرعية من نتائج بالاستعانة بالنسب والإحصائيات والبيانات المتوفرة، ومتابعة تطورات الوضع، والسيناريوهات المحتملة.وثمن بيومي، عرض أمناء الأمانة بمختلف المحافظات، عن مقومات كل محافظة، والمشكلات والتحديات التي تواجهها، فضلًا عن تقديم الاقتراحات والأفكار المختلفة لتلك المشكلات.وكلف النائب مجدي بيومي، أمناء الأمانة بالمحافظات بضرورة التنسيق بين الغرف السياحية بالمحافظات السياحية، وكذلك التنسيق مع الاتحاد العام للغرف السياحية، للتعاون فيما يخص عمل اللجنة بما يعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد القومي، من خلال تنظيم عدد من الحملات الترويجية للآثار المصرية في كل محافظة، وكذلك تنظيم مبادرات للمواطنين وأعضاء الحزب لزيارة تلك المناطق والمعالم المهمة.