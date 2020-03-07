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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

السبت 07/مارس/2020 - 10:28 م
أسطوانة أغنية
أسطوانة أغنية
وائل توفيق
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كانت المطربة بمبة العوّادة أكبر "العوالم" المُجيدات لفنون الطرب والمغنى في أواخر القرن ال١٩ الميلادي ، ولا يُعرف تحديداً تاريخ ميلادها وعلى الأرجح حسب ما نُشر عن وفاتها، أنها ولدت عام ١٨٦٥ وتوفيت عام١٩٣١.
وجاء في الخبر أنها توفيت وهي في العقد السابع من عمرها، سُميت واشتهرت بأكثر من اسم ولقب ..فهي بمبة العوادة وبمبه فهيمه ووحيدة مصر .
وكان تلقيبها بهذه الألقاب العديدة تكريماً لها ولأدائها الفني الراقي.
ظهرت المطربة بمبه العوادة فنياً ونشأت في عهد الخديوي إسماعيل ، وكانت ترأس فرقة الموسيقى في قصر الأميرة فاطمة بنت الخديوي ، وكانت تجيد العزف على آلة العود ومن هنا أتت تسميتها بــ"العوادة".
وتعد المطربة بمبة العوادة من أوائل النساء اللائي سجلن اسطوانات في بداية القرن العشرين .. فقد سجلت اسطوانة بعنوان "العفو ياسيد الملاح" عام ١٩٠٤ . . ثم سجلت فيما بعد عدداً من الاسطوانات منها : أدوار "الكمال في الملاح صدف - كل يوم اشكي من جراح القلب - حبك يا سلام"

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