الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل لميليشيا الحوثي شمال الجوف

أحبطت قوات الجيش اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية إلى مواقع للجيش في مديرية خب الشعف شمال محافظة الجوف.وكشف المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم السبت، أن مجموعات تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، حاولت التسلل إلى مواقع للجيش الوطني في جبهتي الوجف والسليلة بمنطقة اليتمة بمديرية خب الشعف، إلا أن قوات الجيش الوطني أخفقت تلك المحاولة.وأشار البيان إلى أن الجيش الوطني رصد الميليشيات الانقلابية منذ بداية تحركاتها، سواء من الجبال المحاذية للعقبة أو من المواقع الأخرى جنوب اليتمة، ووقعت اشتباكات استمرت قرابة الـ١٤ساعة.وأوضح البيان، أن مقاتلات التحالف، بالتزامن، استهدفت بغارتين تجمعات للميليشيات الإنقلابية في ذات المنطقة، ما أسفر عن مقتل عدد من العناصر الحوثية وتدمير أطقم وعربات تابعة لها.