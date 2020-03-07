مصرع 17 بسبب الأمطار الموسمية في باكستان

لقي 17 شخصًا مصرعهم، اليوم السبت، جراء الأمطار الموسمية الشديدة التى تجتاح المناطق الشمالية الغربية من باكستان.وذكرت قناة (جيو) الباكستانية- في نشرتها باللغة الإنجليزية- نقلًا عن تيمور خان المتحدث باسم إدارة الكوارث بإقليم خيبر باختونخوا الباكستاني، أن الأمطار الغزيرة أدت إلى تدمير 47 من المنازل المبنية من الطين، ومصرع 17 شخصًا أغلبهم من الأطفال علاوة على جرح 30 آخرين.وأشارت قناة (جيو) إلى أن الأمطار والثلوج بدأت في الانحسار عن المناطق الواقعة شمال بلوشستان، فيما تواصلت على بعض مناطق البنجاب وآزاد كشمير.تجدر الإشارة إلى أن الأمطار الموسمية الغزيرة والعواصف الرعدية تضرب سنويًا المناطق الجبلية الواقعة شمال غرب باكستان، وتؤدى في العادة إلى تدمير المنازل المبنية هناك بالطوب اللبن.