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رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

سر عودة داليدا إلى مصر قبل وفاتها.. وتفاصيل إصابتها بـ«لعنة الفراعنة»

السبت 07/مارس/2020 - 10:17 م
داليدا
داليدا
إيمان عادل
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في حوار مع النجمة المصرية المولد داليدا، في برنامج "العالم يغني" قالت أنها لم تتوقع أن تمتهن الغناء على الإطلاق، كل ما كانت تسعى له في بداية مشوارها هى أن تقوم بدور بسيط في فيلم فرنسي بعنوان "قناع توت عنخ آمون" ووافقت على أول أدوارها الذي ستقوم فيها بمشهد أقرب للكومبارس، كانت ترغب فقط أن تعيش لفترة بين مقابر الفراعنة وأسرارهم، وبالفعل سافرت إلى الأقصر مع الفريق الفرنسي للفيلم ، ووقعت في أسر الحالة الفرعونية وبدأت تدندن وتغني أثناء الاستراحة، وبسبب الموقع والمعابد المتباعدة كان صوت غنائها يحدث صدى ساحر ، مما جذب مخرج الفيلم وبهت من صدمة تأثير صوتها الساحر ونعومته وتحالفه مع الصدى والمشهد الفرعوني من حوله.

وتضيف داليدا: "المخرج بدأ يعاملني معاملة مختلفة ويحرضني على السفر لفرنسا، كي أبدأ مشروعي في الغناء هناك، وبالفعل اقتنعت وسافرت إلى فرنسا لأضع قدمي على أولى خطوات هذا الطريق".

عادت داليدا إلى مصر بعد سنوات من الغربة في فرنسا لتغني أغنيتها: "سلمى يا سلامة روحنا وجينا بالسلامة" ولم يلتفت الكثيرون أن الكليب الغنائي الأول للأغنية التي تم تصويرها عام 1985، ظهرت فيه داليدا كعروس قادمة من الماضي برداء أحمر تغني وترقص وتحوطها عبارات بالهيرورغليفية وصوراً لمعابد فرعونية، وكأنها ترد الجميل لحظ الفراعنة الذي كان سببًا في امتهانها الغناء وشهرتها عالمياً.

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