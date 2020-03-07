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محمد العسيري
السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد الباز يرد على موقف الكويت بوقف رحلاتها إلى مصر

السبت 07/مارس/2020 - 10:09 م
محمد الباز
محمد الباز
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسيّ إدارة وتحرير صحيفة الدستور، إنه متفهّم لقرار الكويت بشأن وقف رحلاتها إلى مصر بعد ما أثاره بعض نواب الإخوان داخل مجلس الأمة الكويتي، وزعمهم أن الحكومة المصرية لا تتعامل بشفافية فيما يتعلق بإعلان الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

أضاف الباز، خلال تقديم برنامج 90 دقيقة، المذاع عبر فضائية "المحور": "العلاقة بين مصر والكويت قوية، ولا يمكن فصلها وأتفهّم قرار الكويت، دولة تتخذ إجراءاتها بالشكل الذي تراه يصب في مصلحتها، الدولة في الكويت لا تتآمر على مصر، لكن هناك من يسخّنون الأجواء، وينشرون الشائعات والأكاذيب مثل مبارك البغيلي".

وأضاف رئيس مجلسيّ إدارة وتحرير صحيفة الدستور، أن هذا القرار صدر نتيجة تحريض معروف سببه، وهي الجماعة الإرهابية المنتشرة في عدد كبير من الدول، لا تجد فرصة إلا وتثير الشائعات حولها: "نعلم أن هناك نواب بيكرهوا مصر ونواب ينتموا لجماعة الإخوان الإرهابية".

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