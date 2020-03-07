«مخنثين ومغتصبين فكريًا».. فتنة هشام عشماوي تضرب الجماعات الإرهابية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور، إن جماعة الإخوان الإرهابية أقاموا ما يشبه "المندبة" على مواقع التواصل بعد وفاة هشام عشماوي، بشكل أكبر مما حدث بعد وفاة مرسي.أضاف الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هشام عشماوي كان أيقونة بالنسبة للجماعة الإرهابية، وكانوا يعتبرونه مجاهد كبير:"نحن أمام محرضين على القتل ينعون قاتلا".وتابع أن يحيى موسى، وهو إرهابي متورط في كافة التنظيمات المعادية لمصر، شن هجوما حادًا على المنتمين للتيارات الإسلامية لمجرد أنهم وصفوا هشام عشماوي بالإرهابي، ووصفهم بالمخنثين المغتصبين فكريًا ويتاجرون بالثورة من أجل كسب آلاف الدولارات.