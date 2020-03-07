رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«مخنثين ومغتصبين فكريًا».. فتنة هشام عشماوي تضرب الجماعات الإرهابية

السبت 07/مارس/2020 - 10:09 م
هشام عشماوي
هشام عشماوي
محمود عرفات
طباعة
قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور، إن جماعة الإخوان الإرهابية أقاموا ما يشبه "المندبة" على مواقع التواصل بعد وفاة هشام عشماوي، بشكل أكبر مما حدث بعد وفاة مرسي.

أضاف الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هشام عشماوي كان أيقونة بالنسبة للجماعة الإرهابية، وكانوا يعتبرونه مجاهد كبير:"نحن أمام محرضين على القتل ينعون قاتلا".

وتابع أن يحيى موسى، وهو إرهابي متورط في كافة التنظيمات المعادية لمصر، شن هجوما حادًا على المنتمين للتيارات الإسلامية لمجرد أنهم وصفوا هشام عشماوي بالإرهابي، ووصفهم بالمخنثين المغتصبين فكريًا ويتاجرون بالثورة من أجل كسب آلاف الدولارات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل اليوم الأول للمصابين بكورونا والمخالطين لهم بمطروح

حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا للإنسان

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

النيابة توقف «البصمة» بسبب كورونا

الصور

image description

جامعة مطروح تحتفل بيوم الشهيد (فيديو)

image description

عزاء والد أحمد عزمى بحدائق الأهرام

image description

اليوم العالمى للمرأة

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد شركة مياه الشرب والصرف الصحي (صور)

image description

وزراء الصحة والآثار والطيران يزورون معبد الكرنك (فيديو)

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

مصادر: 4 إصابات جديدة بـ«كورونا».. وتعقيم فندق بجوار المطار

«الصحة»: ارتفاع الحالات المصابة بـ«كورونا» لـ59

إنفوجراف

image description

خطوات الحصول على تصريح عمل (إنفوجراف)

image description

يوم الشهيد «الفريق عبد المنعم رياض» (انفوجراف)

image description

يوم المرأة العالمى (إنفوجراف)

image description

7 أهداف لملتقيات «الهجرة» لأبناء المصريين بالخارج.. (إنفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

نجم الساعة

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من بثور الوجه

البرتقال يحمي من أمراض القلب

الصين تتبرع بـ20 مليون دولار لمكافحة «كورونا»

الصليب الأحمر يحذر من انخفاض مخزون التبرع بالدم

منوعات

لقطات نادرة من جنازة الجنرال الذهبي في يوم الشهيد (فيديو)

ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد في إسبانيا هذا الأسبوع

سجل فورا.. موقع دعم مصر التمويني 2020 لإكمال بيانات البطاقات وتحديثها

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 على موقع وزارة التربية والتعليم

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
فيروسات ضد مصر
مؤمن المحمدي
«فامضوا» إلى ذكر الله
لواء.حمدى البطران
حقيقة لا يمكن إنكارها
لواء. محسن الفحام
معًا فى مواجهة الفتن والشائعات
المزيد

الثقافة

«انفراجة الباب»: استقرار الحالة الصحية للروائى محمد جبريل

عرض «المايسترو» على مسرح قصر ثقافة السلام

«الحماية المدنية وأعمال الإطفاء».. برنامج تدريبى بقصور الثقافة‬

«أهمية الحوار الثقافي للتواصل والبناء».. محاضرة بثقافة المنيا