تنمية الطفولة المبكرة يشارك في ملتقى توظيف «تربية القاهرة»

يشارك البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، غدًا الأحد، في الملتقى التوظيفي السابع لكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة، تحت رعاية محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.وصرحت دينا عبدالوهاب، مستشار وزير التضامن لتنمية الطفولة المبكرة، أن البرنامج سيُشارك فى الملتقى التوظيفي للمرة الأولى فى إطار رفع كفاءة الخدمات المقدمة للأطفال بالحضانات، وتعزيز الخدمات التربوية والتعليمية والصحية المقدمة لهم حتى سن 4 سنوات، ضمن معايير الجودة التي تعتمد في تقييمها على نواتج التعلم، وإكساب الأطفال المهارات المختلفة، حيث ثمنت عبدالوهاب التعاون والشراكة مع كلية الطفولة المبكرة جامعة القاهرة.أشارت عبدالوهاب إلى أن البرنامج سيقوم غدًا بتقديم عرضًا توضيحيًا عن الأهداف وآليات العمل ودور البرنامج فى تطوير الحضانات مع عرض فرص العمل وإمكانيات التوظيف والتدريب المتاحة للطلاب والخريجين المتوفرة حسب متطلبات سوق العمل، كما سيتم عرض قروض حضانتى والتى يقدمها بنك ناصر دعمًا لمشروعات حضانات القطاع الخاص، وتحفيزهم على التوسع والتطوير، وذلك بقروض حسنة تتراوح قيمتها من 20- 500 ألف جنيه يتم سدادها على 4 سنوات بدون فوائد.