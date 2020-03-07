سامح عاشور: وزير العدل وعد ببناء محكمة دمنهور فى يونيو المقبل

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن وزير العدل وعد بضخ أول دفعة مالية لبناء محكمة دمنهور خلال شهر يونيو المقبل، مستطردا: "كما تحدثت مع وزيرة التخطيط في وقت سابق لتوفير المبلغ المالي المقدر بـ 300 مليون جنيه".وأعلن "عاشور"، عن اتفاقه مع وزير العدل على تخصيص شباك خزينة للمحامين بكافة المحاكم خلال الفترة المقبلة للتخلص من الزحام الذي يعاني منه المحامين على خزائن المحاكم.وذكر "عاشور"، خلال لقائه المفتوح مع محامي البحيرة، اليوم السبت، والمنعقد بمجمع مؤتمرات دمنهور، أن نقابة المحامين ليست حزبا يعبر عن رأي أي تيار سياسي، كما أنها ليست جمعية خيرية، فطوال تاريخها نقابة قومية وطنية، مضيفا: "نحن مع الدولة المصرية والجيش والشرطة في الدفاع عن الوطن من الإرهاب حتى استئصاله من جذوره، ونتمنى لكل المصريين السلامة في شمال سيناء".