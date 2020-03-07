خريطة حفلات الموسيقار عمر خيرت الفترة المقبلة

يستعد الموسيقار عمر خيرت، لإحياء العديد من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة، حيث يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 23 مارس الجاري، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.ومن المقرر أن يقدم الموسيقار خيرت خلال الحفل باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الموسيقي الذي شهد نجاحًا كبيرًا.وفي نفس السياق؛ يُحيي عمر خيرت حفلًا موسيقيًا كبيرًا 11 و12 مارس الجاري، في تمام الثامنة مساءً، بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية، كما يحيي حفلين يومي 12 و13 أبريل المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا.يشار إلى أن عمر خيرت، مؤلف موسيقي وموزع وعازف بيانو مصري، وهو من أشهر الموسيقيين المصريين في الوقت الحاضر.وتشهد حفلات عمر خيرت إقبالًا كثيفًا من قبل الجمهور، وتعد موسيقاه أحد ألوان الفنون الراقية التي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية ضخمة، وأصبحت حفلاته ظاهرة تشد الانتباه من محبي ومتابعي الفنون الرفيعة بعد أن باتت جميع حفلاته كاملة العدد.