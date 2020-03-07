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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أنشطة فنية متنوعة ومحاضرات بـ«ثقافة المنيا»

السبت 07/مارس/2020 - 09:56 م
ثقافة المنيا
ثقافة المنيا
حسام الضمرانى
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تتوالى الفعاليات الفنية والثقافية من الأسبوع الثانى فى المرحلة الثالثة من البرنامج الثقافي والفني الشامل، لتعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، قصر ثقافة أبوقرقاص، وذلك يومى ٧، ١١ مارس الجارى، بمدرسة القشيرى.

تضمنت الفعاليات عرضًا لفرقة الموسيقى العربية بملوى لقصر ثقافة ملوى، حيث قدمت الفرقة كوكتيل من الأغانى الوطنية منها "وطنى حبيبى، حلوين من يومنا والله، يا مسهرنى" مع المايسترو تغريد محمد.

فى الوقت نفسه، استقبل قصر ثقافة حوض الرمال زيارة مدرسية، واستقبال طلاب المرحلة الابتدائية بمدرسة الإمام الشعراوي المشتركة، تضمنت الزيارة ورشة فنون تشكيلية فى قاعة المرسم، ورسم بألوان المياه للمواهب من أبناء القرية، ورسم لوحات فنية جميلة بالفرشاة وألوان الماء، بالإضافة لدوري ثقافي في المعلومات العامة والثقافية والفنية للأطفال للنمو الفكري لدى الأطفال.

عقد بيت ثقافة الأقالتة محاضرة تثقيفية عن برنامج الوورد حاضرها ماريو عزت، وتم شرح خلالها القوائم الرئيسية بالبرنامج، وكيفية استخدامه وكيفية استخدام أمر الطباعة من خلاله، وكيفية التنسيق في الكتابة، كما أقيم بقاعة مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم، تحدث فيها عن قصيدة بعنوان "أماه" أمى نداء محبتى وليس بعد الأم أم.

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