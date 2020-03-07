رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الإفتاء: داعش يحاول تصدر المشهد الإرهابي في أفغانستان

السبت 07/مارس/2020 - 09:56 م
الإفتاء
الإفتاء
أميرة العناني
طباعة
أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، بشدة الهجوم المروع الذي شنه تنظيم داعش خراسان، اليوم السبت، على تجمع في العاصمة الأفغانية كابول، عُقد لإحياء الذكرى الخامسة والعشرين لاستشهاد "عبد العلي مزاري"، لافتًا إلى أن الهجوم أسفر عن استشهاد 23 شخصًا وإصابة 33 آخرين بجروح جرَّاء هذا الهجوم الإرهابي.

وأوضح المرصد أن استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية للأبرياء والمسالمين في العالم يبرهن على الفكر الظلامي العبثي لهذه الجماعات الضالة التي لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأديان، وأن هذا الهجوم ينم عن الضعف، وليس استعراضًا للقوة بأي شكل من الأشكال.

وشدد المرصد على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.

وأشار المرصد إلى أن عدد عناصر تنظيم داعش في أفغانستان يتراوح بين 2500 و5000 مقاتل، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة. فيما قدَّر الجيش الأمريكي أن العدد الإجمالي كان حوالي 1000 مقاتل نشط في عام 2017. لكن هناك مخاوف كبيرة من زيادة هذه الأعداد إذا ما انتهز داعش الفرصة لضم مقاتلي طالبان المتشددين لتأجيج حربه الإرهابية، وقد بدأ التنظيم بالفعل في نشر رسائل يهاجم فيها طالبان ويصفها بالكفر والخروج من الملة.

وأفاد مرصد دار الإفتاء بأن الهجمات التي يتبناها تنظيم داعش الإرهابي أسفرت عن مقتل وإصابة 423 شخصًا من إجمالي 3،812 من الضحايا المدنيين في النصف الأول من العام الماضي، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان.
وذكر المرصد أن تنظيم داعش الإرهابي دخل دائرة الصراع الأفغاني في عام 2014. ولم يكن يُنظر إليه حينها على أنه تهديد كبير، ولكن مع تزايد أعداد عناصره والمنضمين إليه، حاول التنظيم الإرهابي الاستيلاء على مناطق عديدة من البلاد، وتجنيد الطلاب، وشن عشرات التفجيرات الانتحارية.
ودعا مرصد الإفتاء إلى التحرك السريع والجاد للتصدي لهذه الجماعات الإرهابية الدموية، فضلًا عن ضرورة تضافر الجهود الدولية لهزيمة تلك الجماعات الظلامية التي تشوه الإسلام وتخالف تعاليمه التي تدعو إلى التعايش السلمي وعدم التمييز على أساس الدين.
وفي الأخير، تقدم مرصد الإفتاء بخالص العزاء والمواساة لأفغانستان قيادةً وحكومةً وشعبًا، ولأسر ضحايا هذا الحادث الإرهابي الأليم، سائلًا المولى–عز وجل– أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

موضوعات متعلقة

بليغ حمدي خطب راقصة شهيرة.. «سهرا معًا في بيتها فاشترى الدبل»

مجموعة تطوعية على «فيسبوك» لحل أزمة المواصلات

«ممنوع على الورق».. حفلات مطربى المهرجانات تخرق قرار «الموسيقيين»

«قلبه حجر».. قتل ابنه وبحث عنه مع الجيران.. ثم «عاش حياته»

الصور

image description

متابعة الجماهير للقاء الأهلي وصن داونز

image description

بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي

image description

افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

image description

نجوم الفن يتوجهون لافتتاح مهرجان الأقصر على مركب نيلى

image description

السيطرة على حريق ربع الأحذية بالدرب الأحمر (صور)

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف عن سر اجتماع السيسي بقيادات القوات المسلحة

وزيرة الصحة: 33 إصابة جديدة بـ«كورونا» في باخرة أسوان

«قلبه حجر».. قتل ابنه وبحث عنه مع الجيران.. ثم «عاش حياته»

مصر ترد على بيان إثيوبيا بشأن الجامعة العربية: «إهانة غير مقبولة»

إنفوجراف

image description

أغنياء مصر ينضمون لـ«أثرياء العالم» (إنفوجراف)

image description

«سلوكك فى العمل»‎.. نصائح «الهجرة» للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

image description

بعد هيفاء.. نانسي عجرم تنضم إلى «نساء من ذهب»

image description

5 دول أوروبية نفد صبرها على «أردوغان»

أيام زمان

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

سر عودة داليدا إلى مصر قبل وفاتها.. وتفاصيل إصابتها بـ«لعنة الفراعنة»

بليغ حمدي خطب راقصة شهيرة.. «سهرا معًا في بيتها فاشترى الدبل»

اعترافات ليلى مراد عن أم كلثوم.. «خافت منها لسبب غريب»

نجم الساعة

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

الصحة

عاداتك الغذائية مرتبطته بالعوامل الوراثية

دراسة جديدة تربط بين تناول البيض وصحة القلب

حالة عاطفية تعرضك للإصابة بسرطان الجلد

المضادات الحيوية لا تعالج الإصابة كورونا

منوعات

«لوفتهانزا» تخفض طاقة تشغيلها 50% بسبب «كورونا»

انهيار فندق ومحاصرة عدد غير معروف من النزلاء جنوب شرق الصين

اختبار منزلى يكشف كورونا فى 15 دقيقة

«نزهة قصيرة» تحميك من خطر الأمراض القاتلة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يوميات التلصص.. حسن مدن
ماجد حبته
نتائج الإذلال الروسى لأردوغان
ماجد حبته
انتقام «تركى قطرى» من تونس
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشبراوى.. رحابة الصدر وسعة الأفق
المزيد

الثقافة

أنشطة فنية متنوعة ومحاضرات بـ«ثقافة المنيا»

«آثار وأسرار».. حوار مفتوح لأطفال الدمج الثقافى بجاردن سيتي

سلوى بكر: أتمنى أن تسفر انتخابات «كُتاب مصر» عن مجلس يعمل بشفافية

28 مارس.. مناقشة «طارق الليل» لـ عمرو أمين بمركز إبداع الإسكندرية