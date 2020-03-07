«الصحة العالمية»: مستعدون لمساعدة إيران في مكافحة كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، استعدادها لبذل الجهود مع سائر المنظمات الدولية، لإيصال مساعدات تحتاجها إيران لمكافحة فيروس كورونا.وقال مدير مكتب المنظمة في طهران كريستوف أندرياس هاملمان، خلال مؤتمر صحفي عقده وفد من منظمة الصحة زار إيران على خلفية تفشي فيروس كورونا في البلاد، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "شهدنا تطورًا جيدًا في الخدمات المقدمة للمصابين بفيروس كورونا بإيران".وأضاف هاملمان: "تفقدنا عددًا من المستشفيات والمراكز الصحية الإيرانية، ونحصل باستمرار على معلومات من الكوادر الطبية الإيرانية"، مؤكدًا أن المنظمة ستزور مدينة قم، التي بدأ منها انتشار مرض كورونا إلى سائر أنحاء إيران، للاطلاع على أوضاعها مستقبلًا.وتابع إن الظروف في إيران ليست سهلة، وسنواصل تعاوننا مع وزارة الصحة الإيرانية.وكان مدير مركز الإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني کیانوش جهانبور أعلن، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا إلى 145 حالة، فيما وصل عدد المصابين إلى 5823.