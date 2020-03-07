عمان تعلق الرحلات الجوية غير المنتظمة مع مصر بسبب «كورونا»

أعلنت سلطنة عمان، مساء السبت، تعليق رحلاتها الجوية مع مصر خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.وقالت الهيئة العامة للطيران المدني العمانية في بيان اليوم، إنه تقرر تعليق الرحلات الجوية غير المنتظمة بين السلطنة ومصر اعتبارا من الغد ولمدة شهر، وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية.وأضاف البيان: "يشترط على المقيمين لدخول السلطنة إبراز شهادة الفحص المسبق (PCR) لإثبات الخلو من فيروس كورونا وخضوع القادمين للحجر الصحي ١٤ يومًا".