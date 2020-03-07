بينها مصر.. السعودية تطلب من مواطنيها العائدين من 4 دول عزل أنفسهم

دعت وزارة الصحة السعودية، مواطنيها القادمين من مصر وإيطاليا وكوريا ولبنان إلى عزل أنفسهم خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.وقالت الوزارة في بيان مساء اليوم إنه وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة لمنع انتقال العدوى بفيروس كورونا، ونظرًا لتزايد حالات الإصابة بالفيروس يجب على من كان في كل من إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين، عزل أنفسهم منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم.وأضاف البيان: "يجب على أي ممارس صحي عائد من تلك الدول خلال الأسبوعين الماضيين عزل نفسه منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودته".ودعت الوزارة المواطنين إلى التواصل معها في حالة ظهور أي أعراض، للحصول على المساعدة الواجبة من قبل الجهات الصحية أو مراجعة أقرب مستشفى.