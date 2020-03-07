اعترافات ليلى مراد عن أم كلثوم.. «خافت منها لسبب غريب»

في أحد اللقاءات التليفزيونية، قال زكى فطين عبدالوهاب ابن الفنانة ليلى مراد، أنها كانت تخشى الغناء على المسرح وكانت تقول على أم كلثوم أنها "جبروت" بسبب غنائها لمدة 3 ساعات فى حفلاتها .

وفي حوار أجرته الإعلامية آمال العمدة مع الفنانة ليلى مراد، نُشر بمجلة نصف الدنيا عام 2000، قالت "ليلى" أن أول يوم دخلت فيه الإذاعة المصرية التقت بأم كلثوم، وكانت خائفة منها، لكنهن تبادلن التحية، وردت كوكب الشرق بهدوء.

أمسكت ليلى مراد في ملابس والدها خشية من مهابة أم كلثوم، وقالت له: "معقولة حتسمعني؟"، فرد عليها: "لأ، لكن متخافيش"، لكن الخوف سيطر على ليلى مراد، قالت: "فضلت خايفة ومرعوبة".

أثناء غناء ليلى مراد في غرفة التسجيل بالإذاعة المصرية، فوجئت بكوكب الشرق تستمع إليها من خلف باب زجاجي، فغنت وهي تمسك في والدها.

قالت الفنانة ليلى مراد في حوارها : "بدأت أغني وأنا أشعر أني أقدم أوراق اعتمادي لكوكب الشرق، ليس للإذاعة"، لذا كانت تشعر بأن ضربات قلبها تدور كالمروحة، لكن رؤية أم كلثوم لها بثت فيها الثقة والسعادة، خاصة بعد أن أعلنت كوكب الشرق إعجابها بصوت ليلى مراد، قائلة: "برافو يا ليلى حاجة هايلة بس تحافظي على هذه الموهبة".

وفي إحدى حفلات كوكب الشرق ظهرت الفنانة ليلى مراد وهي تصفق بحرارة، أثناء تواجدها في الصف الأول مع إحدى صديقاتها، فحيتها أم كلثوم وابتسمت لها، لكن أحد المعجبين حمل كراسة "أوتوجراف" وطلب توقيعها، فرفضت قائلة: "إمشي من قدامي دلوقتي أحسن أم كلثوم تغضب".

وتابعت رفضها للتوقيع لهذا المعجب، قائلة: "إحنا في الجنة دلوقتي مع أم كلثوم مش في وقت إمضاءات".