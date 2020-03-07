الباز يفضح استغلال الإخوان لأزمة «كورونا» بتسجيلات وهمية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الإعلام الإخواني يصر على إثارة الفزع بين الناس، ليشعرك بأن هناك آلاف المصابين في مصر بفيروس كورونا.واستعرض الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، تسجيلًا صوتيًا، نشره الإعلامي الإخواني هشام عبدالله على شاشة الشرق، لسيدة تزعم أنها طبيبة في مستشفى قصر العيني، وتدعي إصابة 100 حالة بفيروس كورونا لكن الوزارة رافضة تشخيصها، كما زعمت وفاة 45 حالة بالفيروس داخل القاهرة فقط.وعقب الباز، قائلًا: "يصطنعون التسجيلات الصوتية، ويروجونها في قنواتهم، يقولك فيديوهات متداولة، وسمعناهم بيقولوا، ومتعرفش مين اللي بيقول".وأردف الباز: "هكذا يحاول الإخوان استغلال أزمة فيروس كورونا لإثارة الفزع، فهم لا يفوتون أي فرصة للإضرار بمصر".