«الوزراء» عن العاصمة الإدارية: لا نعزّل.. لكن نبدأ حياة جديدة

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن ثقافة العمل الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة ستكون مختلفة عن المطبق حاليًا: "إحنا مش بنعزّل.. لكن بنبدأ حياة جديدة".أضاف مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، مساء السبت، أنه لن يتم نقل أي جهة تتعامل مع الجمهور، حيث سيتم نقل دواوين المحافظات والهيئات التي لا تتعامل مع الجمهور، وعددهم 53 ألف موظف.أوضح مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أنه تم تقييم الموظفين المقرر نقلهم للعاصمة الإدارية، وجاري الآن تحديد البرامج التدريبية لكل شخص طبقا لنتائج الاختبارات، لافتًا إلى أنه لن يتم نقل الـ6 ملايين موظف بالجهاز الإداري، حيث إن جزء كبير منهم معلّمين وموظفي محليات.