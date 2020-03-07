عاصي الحلاني يتغزل في نانسي عجرم بـ «The Voice Kids»

تغزل الفنان اللبناني عاصي الحلاني، في الفنانة نانسي عجرم، بالحلقة النهائية من برنامج The Voice Kids.وعلق عاصي الحلاني، على أداء المتسابق محمد يوسف، من فريق الفنانة نانسي عجرم، الذي غنى أغنية "بهية"، للفنان الراحل محمد العزبي، قائلًا: "ليه ما تغني لنانسي بدل بهية، نانسي أجمل عيون بالوطن العربي".وقابلت نانسي عجرم، إطراء ومغازلة عاصي الحلاني بالضحك، مؤكدة أن أجمل ما في محمد هو كونه مصري بلون بشرته السمراء وضحكته وصوته القوي.يذكر أن حلقة الليلة تشهد تتويج بطل الموسم الثالث من البرنامج وذلك بين 6 متسابقين يتم تصفيتهم إلى 3 ويختار حامل اللقب من واحد منهم من خلال تصويت الجمهور له.