رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مستثمرو سوهاج» تطالب بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع

السبت 07/مارس/2020 - 09:35 م
محمود الشندويلي
محمود الشندويلي
أسماء إبراهيم
طباعة
قال محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن هناك مشاكل تواجه المستثمرين في المحافظة، مطالبًا بضرورة منح فروع هيئة التنمية الصناعية بالصعيد الصلاحيات لإصدار التراخيص؛ لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

وأكد الشندويلي خلال تصريح لـ"الدستور" أن ارتفاع أسعار الضرائب العقارية، بالإضافة إلى ارتفاع فواتير الغاز من أبرز التحديات التى تواجه مستثمري الصعيد، مطالبًا بضرورة إلغاء الضرائب العقارية على الأقل، حتى يستطيع صاحب المصنع المنافسة فى الأسواق الخارجية بمنتجاته.

وطالب بضرورة تفعيل القرارات الوزارية السابق إصدارها لإنشاء منطقة للصناعات الثقيلة بمركز السلام في سوهاج.

موضوعات متعلقة

وفاة الطفلة الثالثة.. تفاصيل انتحار 3 فتيات فى الشرقية

حقيقة ظهور كوكب قريب من الأرض بمكة

محمد الباز يكشف عن سر اجتماع السيسي بقيادات القوات المسلحة

احتضن ابنه لحمايته من حادث بالعجوزة.. فدهست سيارة رأسه

الصور

image description

متابعة الجماهير للقاء الأهلي وصن داونز

image description

بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي

image description

افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

image description

نجوم الفن يتوجهون لافتتاح مهرجان الأقصر على مركب نيلى

image description

السيطرة على حريق ربع الأحذية بالدرب الأحمر (صور)

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف عن سر اجتماع السيسي بقيادات القوات المسلحة

وزيرة الصحة: 33 إصابة جديدة بـ«كورونا» في باخرة أسوان

«قلبه حجر».. قتل ابنه وبحث عنه مع الجيران.. ثم «عاش حياته»

مصر ترد على بيان إثيوبيا بشأن الجامعة العربية: «إهانة غير مقبولة»

إنفوجراف

image description

أغنياء مصر ينضمون لـ«أثرياء العالم» (إنفوجراف)

image description

«سلوكك فى العمل»‎.. نصائح «الهجرة» للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

image description

بعد هيفاء.. نانسي عجرم تنضم إلى «نساء من ذهب»

image description

5 دول أوروبية نفد صبرها على «أردوغان»

أيام زمان

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

سر عودة داليدا إلى مصر قبل وفاتها.. وتفاصيل إصابتها بـ«لعنة الفراعنة»

بليغ حمدي خطب راقصة شهيرة.. «سهرا معًا في بيتها فاشترى الدبل»

اعترافات ليلى مراد عن أم كلثوم.. «خافت منها لسبب غريب»

نجم الساعة

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

الصحة

عاداتك الغذائية مرتبطته بالعوامل الوراثية

دراسة جديدة تربط بين تناول البيض وصحة القلب

حالة عاطفية تعرضك للإصابة بسرطان الجلد

المضادات الحيوية لا تعالج الإصابة كورونا

منوعات

«لوفتهانزا» تخفض طاقة تشغيلها 50% بسبب «كورونا»

انهيار فندق ومحاصرة عدد غير معروف من النزلاء جنوب شرق الصين

اختبار منزلى يكشف كورونا فى 15 دقيقة

«نزهة قصيرة» تحميك من خطر الأمراض القاتلة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يوميات التلصص.. حسن مدن
ماجد حبته
نتائج الإذلال الروسى لأردوغان
ماجد حبته
انتقام «تركى قطرى» من تونس
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشبراوى.. رحابة الصدر وسعة الأفق
المزيد

الثقافة

أنشطة فنية متنوعة ومحاضرات بـ«ثقافة المنيا»

«آثار وأسرار».. حوار مفتوح لأطفال الدمج الثقافى بجاردن سيتي

سلوى بكر: أتمنى أن تسفر انتخابات «كُتاب مصر» عن مجلس يعمل بشفافية

28 مارس.. مناقشة «طارق الليل» لـ عمرو أمين بمركز إبداع الإسكندرية