«مستثمرو سوهاج» تطالب بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع

قال محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن هناك مشاكل تواجه المستثمرين في المحافظة، مطالبًا بضرورة منح فروع هيئة التنمية الصناعية بالصعيد الصلاحيات لإصدار التراخيص؛ لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.وأكد الشندويلي خلال تصريح لـ"الدستور" أن ارتفاع أسعار الضرائب العقارية، بالإضافة إلى ارتفاع فواتير الغاز من أبرز التحديات التى تواجه مستثمري الصعيد، مطالبًا بضرورة إلغاء الضرائب العقارية على الأقل، حتى يستطيع صاحب المصنع المنافسة فى الأسواق الخارجية بمنتجاته.وطالب بضرورة تفعيل القرارات الوزارية السابق إصدارها لإنشاء منطقة للصناعات الثقيلة بمركز السلام في سوهاج.