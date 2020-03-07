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السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد الباز يكشف عن سر اجتماع السيسي بقيادات القوات المسلحة

السبت 07/مارس/2020 - 10:03 م
محمد الباز
محمد الباز
محمود عرفات
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كشف الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، عن سر اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيادات القوات المسلحة في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع 3 مارس الماضي.

وأوضح محمد الباز في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية «المحور»، أن كثيرين عندما شاهدوا اجتماع الرئيس السيسي بقيادات القوات المسلحة، قالوا إنها تحمل رسالة هامة جدًا بشأن سد النهضة.

وتابع: «الحقيقة أنه لم يكن كذلك، لأن هذا الاجتماع تحديدًا ما لم ينشر عنه، أنه كان فيه نقاش، وطلب فيه الرئيس السيسي أن تكون القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية لأي مهمة تتعلق بالأمن القومي المصري».

وأشار إلى أن المهمة التي أكد عليها الرئيس هي أن القوات المسلحة الجهة الوحيدة في مصر، التي لديها خطة لإدارة الدولة إذا ما تعرضت الدولة لوباء، وذلك على خلفية انتشار كورونا في بعض الدول المحيطة.

ولفت «الباز» إلى أنه حال انتشار الأوبئة تتعطل كل مصالح الدولة ومؤسساتها، ولا بد من البحث عن طريقة لتوفير الطعام والشراب اللازم للشعب، وهذا يؤكد أن مصر تتحرك بشكل سريع، لمواجهة أي سيناريوهات محتملة.

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