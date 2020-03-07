محمد الباز يكشف عن سر اجتماع السيسي بقيادات القوات المسلحة

كشف الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، عن سر اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيادات القوات المسلحة في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع 3 مارس الماضي.وأوضح محمد الباز في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية «المحور»، أن كثيرين عندما شاهدوا اجتماع الرئيس السيسي بقيادات القوات المسلحة، قالوا إنها تحمل رسالة هامة جدًا بشأن سد النهضة.وتابع: «الحقيقة أنه لم يكن كذلك، لأن هذا الاجتماع تحديدًا ما لم ينشر عنه، أنه كان فيه نقاش، وطلب فيه الرئيس السيسي أن تكون القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية لأي مهمة تتعلق بالأمن القومي المصري».وأشار إلى أن المهمة التي أكد عليها الرئيس هي أن القوات المسلحة الجهة الوحيدة في مصر، التي لديها خطة لإدارة الدولة إذا ما تعرضت الدولة لوباء، وذلك على خلفية انتشار كورونا في بعض الدول المحيطة.ولفت «الباز» إلى أنه حال انتشار الأوبئة تتعطل كل مصالح الدولة ومؤسساتها، ولا بد من البحث عن طريقة لتوفير الطعام والشراب اللازم للشعب، وهذا يؤكد أن مصر تتحرك بشكل سريع، لمواجهة أي سيناريوهات محتملة.