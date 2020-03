ليلى إسكندر تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل

View this post on Instagram

.. #ليلى_اسكندر .. ماعملت ولاعملية تجميل بس نفخت شفايفي لسه من شوي كنا عم نحكي انه حديثك حلو وصادقة ومابتحبي تستغبي الجمهور ولابتحبي الكذب 😊 ليه هيك شو صار 🙃 ملاحظة : المذيع فزيع يعني لويس السادس عشر لوكان عايش كان اكيد انتحر . #يحيى_جان #yehia_gan