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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ليلى إسكندر تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل

السبت 07/مارس/2020 - 08:00 م
الفنانة اللبنانية
الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر
سناء إسماعيل
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كشفت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر، حقيقة خضوعها لعمليات تجميل، مؤكدة أنها لم تخضع لأي عمليات تجميل سوى نفخ الشفايف فقط.

وقالت ليلى إسكندر، خلال لقائها في برنامج "سندريلا"، مع الإعلامي الكويتي صالح الراشد، إنها ندمت على خضوعها لعملية نفخ الشفائف الدائم، وعندما حاولت تغييرها نصحتها إحدى خبيرات التجميل بعدم الاقتراب منها.

وأضافت أنها خلال مشاركتها في برنامج نصحها الراحل سيمون أسمر بنفخ الشفايف، لأنها عند ضحكها كانت اللثة تظهر، وهو الأمر الذي استجابت له وكان وقتها حقن الفيلر دائم وليس مؤقت، مؤكدة أنها ترى نفسها الآن أجمل سيدة في العالم.

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