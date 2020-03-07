مدبولي: تقنية جديدة تكشف المصاب بـ«كورونا» خلال نصف ساعة

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عملت على توفير تقنيات للكواشف السريعة المتقدمة في المطارات، وستصل مصر يوم الثلاثاء المقبل، ونتيجتها ستكون خلال نصف ساعة.وأضاف «مدبولي» في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، منذ قليل، أن أي سائح أو قادم من الخارج حال ظهور إيجابية تحليله سيتم إجراء تحليل تاكيدي لإثبات الحالة، لافتا إلى أن مصر من أوائل الدول التي تستخدم تلك التقنية مع عددا من الدول المتقدمة.ووجه رئيس الوزراء الشكر لأطباء الحجر الصحي، لافتا إلى أنهم يبذلون جهودا غير عادية والبعض قد يكون متخوف من انتقال المرض له، لكنهم يحملون على مدار اليوم لحماية الوطن والمواطن.وأشار إلى أنه كلف وزراء الصحة والسكان والطيران المدني والسياحة والآثار بزيارة الأقصر غدا لمتابعة الإجراءات التي تمت في المركب النيلي لكي يلمس المواطن تلك الإجراءات ويطمئن.