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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مستقبل وطن»: هناك طفرة فى قطاع الطاقة وأصبح لدينا فائض فى الكهرباء

السبت 07/مارس/2020 - 07:52 م
المهندس حسام الخولى
المهندس حسام الخولى
أشرف لاشين
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قال المهندس حسام الخولى، أمين عام حزب مستقبل وطن، إن قطاع الكهرباء شهد مجهودا كبيرا، لافتا إلى أنه كان هناك مشاكل عديدة منها انقطاع التيار أما الآن فهناك طفرة في الطاقة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى ينظمها حزب مستقبل وطن اليوم بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، تحت عنوان "قطاع الكهرباء التحديات والإنجازات".

وأضاف المهندس أسامة كمال، أمين شئون أمانة الطاقة والبيئة بالحزب، أنه أصبح لدينا فائض فى الكهرباء.

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