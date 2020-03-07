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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس الوطنية للصحافة يزور المقر الانتخابي لأخبار اليوم

السبت 07/مارس/2020 - 07:52 م
كرم جبر
كرم جبر
الحسين عبيد
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زار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، المقر الانتخابي لمؤسسة أخبار اليوم وكان في استقباله رئيس مجلس الإدارة ياسر رزق، ورئيس تحرير الأخبار خالد ميري، والمدير العام أحمد جلال؛ لمتابعة أخر الاستعدادات للانتخابات.

وأثني رئيس الهيئة على الاستعدادات، مؤكدا الحرص على إجراء الانتخابات بمنتهي الحيدة والشفافية والنزاهة، والحرص على خروجها بمظهر مشرف يليق بالمؤسسة العريقة.

كما تابع رئيس الهيئة استعدادات دار الهلال التي تجري فيها الانتخابات في نفس التوقيت الأحد 8 مارس 2020.

وانتهت اللجنة المشرفة على الانتخابات من إعداد بطاقات التصويت حسب أعداد العاملين في كل لجنة والتأكد من صلاحية المقار الانتخابية للجان.

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