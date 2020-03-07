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السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أكاديمي إعلامي يطالب بتدشين بوابة إلكترونية لمتابعة أخبار كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 07:51 م
كورونا
كورونا
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور محمد المرسي رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون الأسبق بجامعة القاهرة، إن تعامل الإعلام في أزمة فيروس كورونا منضبط وفيه احترافية، مشيدا بالإجراءات التي اتبعتها مصر في مكافحة انتشار الفيروس داخل مصر.

وعن انتشار الشائعات حول انتشار الفيروس داخل مصر، قال المرسي، خلال لقائه ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "DMC"، إن الأزمات أرض خصبة لانتشار الشائعات والأخبار الكاذبة، فأينما حلت أزمة حلت الشائعات حولها.

ولفت إلى أن مدى مصداقية المواقع والقنوات التي تقدم هذه الأخبار المفبركة تتراجع عندما يثبت كذبها مرة واثنين وثلاثة، ولا يصدقها إلا المنتمي لفكر معين.

وطالب المرسي، وزارة الصحة بإطلاق بوابة إلكترونية لنشر ورصد كل الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا، مردفًا: "لو البوابة موجودة بالفعل يجب التسويق لها، حتى يعرف الشباب كل الأخبار الصحية".

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