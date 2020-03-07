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السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الغد»: نستهدف وجود العديد من المقرات داخل المحافظات

السبت 07/مارس/2020 - 07:50 م
موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى
حسين العمدة
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قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن الحزب يقوم بالتجهيز لفتح مقرات جديدة لأمانات الحزب في كافة المحافظات والمراكز، مضيفًا أن الحزب يهدف إلى وجود العديد من مقرات الحزب في المحافظة الواحدة، ولا يكتفى بوجود مقر فقط داخل كل محافظة، قائلًا "الحزب يستعد للانتخابات المقبلة النواب والشيوخ والمحليات عن طريق فتح مقرات جديدة وتأهيل كوادر شبابية في كافة المحافظات واطلاق مجموعة من المحاضرات والندوات الذي يطلقها الحزب في العديد من المحافظات".

وأضاف رئيس حزب الغد، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، الحزب لديه لجنة لتنقية واختيار الكوادر الشبابية والمرأة الذي سيقوم الحزب بدفعهم في الانتخابات المقبلة، مشددًا على أن الحزب يقوم بتشكيل هيكلة التنظيمي بتعيين شخصيات سياسية جديدة للحزب وفتح مقرات جديدة.

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