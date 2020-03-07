وزيرة الصحة: 33 إصابة جديدة بـ«كورونا» في باخرة أسوان

أعلنت الدكتور هالة زايد، وزير الصحة والسكان، اكتشاف 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على المركب النيلي بالأقصر، إضافة إلى الـ12 الذين ثبت حملهم للفيروس منذ يومين، مؤكدة أن كل تلك الحالات لم يظهر عليها أي أعراض.

وأعلنت الوزيرة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء منذ قليل أن 11 حالة من الـ12 الذين تم إجراء التحاليل لهم ثبت سلبية إصاباتهم اليوم في تحاليل جديدة، وجاري عزلهم في الحجر الصحي للتأكد من خلوهم من الإصابة بشكل نهائي.وأوضحت أن الحالات الإيجابية ستخضع للعلاج في مستشفى العزل، وتم عمل عزل ذاتي للباقين لحين فحصهم جميعا.وأكدت الوزيرة أن مصر تعد أول دولة في العالم تكتشف حالة إيجابية حاملة للفيروس دون ظهور أي أعراض عليها.