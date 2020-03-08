رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اعترافات قاتل سيدة بأسيوط: «ذهبت لأسرقها فلم أجد شيئًا فقتلتها»

الأحد 08/مارس/2020 - 04:03 ص
جريدة الدستور
أسيوط – محمد أبو شادي:
طباعة
كشف المتهم بقتل سيدة في العقد الرابع من عمرها بمدينة أسيوط، أنه ذهب إليها بغرض سرقتها، وأثناء محاولة ضيافته تعدى عليها بسلاح أبيض كان بحوزته وطعنها مما أودى بحياتها، وقام بتفتيش الشقة فلم يجد شيئًا وفر هاربًا.

وقام المتهم بإدلاء كامل الاعترافات أمام النيابة العامة بالواقعة بقصد السرقة، وقررت النيابة العامة إجراء معاينة بمكان الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور علي جثة لسيدة في العقد الرابع من العمر، وبها عدة طعنات متفرقة بالجسد، وملقاة داخل شقتها بالعقار رقم 4 الطابق الرابع بالشقة رقم 15 مساكن التمليك القبلي منطقة الأربعين دائرة القسم.

وعلي الفور انتقل مدير أمن أسيوط وقطاع الأمن العام وقسم المباحث الجنائية ومأمور قسم أول وضباط وحدة المباحث، وبالفحص تبين وجود جثة المدعوة «هـ. ج. ح» سن 45، ربة منزل، مسجاة على الأرض بغرفة نومها، مصابة بعدة طعنات متفرقة بالجسم، ترتدي كامل ملابسها، ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.

وبسؤال نجلها المدعو «م. ا. ح» سن 13، طالب، قرر باكتشافه وجود جثة والدته عقب عودته للمنزل، ولم يتهم أحدًا، وتم التحفظ على الجثة بمكان الواقعة لحين معاينة النيابة العامة.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث ومن خلال السير في خطة البحث توصلت إلي أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو «م. ع. ا» سن 40 مقيم منطقة نجع الحدايدة مركز طهطا محافظة سوهاج، نجل عمومة زوج المجني عليها بقصد السرقة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع أمن سوهاج تم تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لذات السبب.

وكشف المتهم أنه توجه لمسكن المجني عليها وعقب قيامها باستضافته قام بالتعدي عليها بسلاح أبيض «سكين» حتى تأكد من وفاتها، ثم قام ببعثرة محتويات الشقة للبحث عن ثمة مبالغ مالية أو متعلقات ذهبية إلا أنه لم يعثر على شي وفر هاربًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سر عودة داليدا إلى مصر قبل وفاتها.. وتفاصيل إصابتها بـ«لعنة الفراعنة»

محمد الباز يرد على موقف الكويت بوقف رحلاتها إلى مصر

وزيرة الصحة: 33 إصابة جديدة بـ«كورونا» في باخرة أسوان

وزير التعليم: لا يوجد ما يعطل الدراسة.. و«كورونا جاي» (فيديو)

الصور

image description

حفل ملكة جمال الأناقة

image description

متابعة الجماهير للقاء الأهلي وصن داونز

image description

بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي

image description

افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

image description

نجوم الفن يتوجهون لافتتاح مهرجان الأقصر على مركب نيلى

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف عن سر اجتماع السيسي بقيادات القوات المسلحة

كيف ضرب «كورونا» باخرة أسوان؟.. رئيس الوزراء يكشف «أول الخيط»

محمد الباز يرد على موقف الكويت بوقف رحلاتها إلى مصر

وزير التعليم: لا يوجد ما يعطل الدراسة.. و«كورونا جاي» (فيديو)

إنفوجراف

image description

أغنياء مصر ينضمون لـ«أثرياء العالم» (إنفوجراف)

image description

«سلوكك فى العمل»‎.. نصائح «الهجرة» للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

image description

بعد هيفاء.. نانسي عجرم تنضم إلى «نساء من ذهب»

image description

5 دول أوروبية نفد صبرها على «أردوغان»

أيام زمان

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

سر عودة داليدا إلى مصر قبل وفاتها.. وتفاصيل إصابتها بـ«لعنة الفراعنة»

بليغ حمدي خطب راقصة شهيرة.. «سهرا معًا في بيتها فاشترى الدبل»

اعترافات ليلى مراد عن أم كلثوم.. «خافت منها لسبب غريب»

نجم الساعة

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

الصحة

عاداتك الغذائية مرتبطته بالعوامل الوراثية

دراسة جديدة تربط بين تناول البيض وصحة القلب

حالة عاطفية تعرضك للإصابة بسرطان الجلد

المضادات الحيوية لا تعالج الإصابة كورونا

منوعات

«متعب» يطمئن جماهيره: انا بخير الحمد لله

«لوفتهانزا» تخفض طاقة تشغيلها 50% بسبب «كورونا»

انهيار فندق ومحاصرة عدد غير معروف من النزلاء جنوب شرق الصين

اختبار منزلى يكشف كورونا فى 15 دقيقة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يوميات التلصص.. حسن مدن
ماجد حبته
نتائج الإذلال الروسى لأردوغان
ماجد حبته
انتقام «تركى قطرى» من تونس
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشبراوى.. رحابة الصدر وسعة الأفق
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض كاريكاتير «نص الدنيا» ببيت السحيمي.. اليوم

يحيى مختار: «مفيش حاجة اسمها أدب نوبى»

«الدرويشة» فى بتانة.. الخميس

أستاذ تاريخ: الإخوان تعلموا الفاشية على يد موسوليني