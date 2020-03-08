اعترافات قاتل سيدة بأسيوط: «ذهبت لأسرقها فلم أجد شيئًا فقتلتها»

كشف المتهم بقتل سيدة في العقد الرابع من عمرها بمدينة أسيوط، أنه ذهب إليها بغرض سرقتها، وأثناء محاولة ضيافته تعدى عليها بسلاح أبيض كان بحوزته وطعنها مما أودى بحياتها، وقام بتفتيش الشقة فلم يجد شيئًا وفر هاربًا.وقام المتهم بإدلاء كامل الاعترافات أمام النيابة العامة بالواقعة بقصد السرقة، وقررت النيابة العامة إجراء معاينة بمكان الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.تعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور علي جثة لسيدة في العقد الرابع من العمر، وبها عدة طعنات متفرقة بالجسد، وملقاة داخل شقتها بالعقار رقم 4 الطابق الرابع بالشقة رقم 15 مساكن التمليك القبلي منطقة الأربعين دائرة القسم.وعلي الفور انتقل مدير أمن أسيوط وقطاع الأمن العام وقسم المباحث الجنائية ومأمور قسم أول وضباط وحدة المباحث، وبالفحص تبين وجود جثة المدعوة «هـ. ج. ح» سن 45، ربة منزل، مسجاة على الأرض بغرفة نومها، مصابة بعدة طعنات متفرقة بالجسم، ترتدي كامل ملابسها، ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.وبسؤال نجلها المدعو «م. ا. ح» سن 13، طالب، قرر باكتشافه وجود جثة والدته عقب عودته للمنزل، ولم يتهم أحدًا، وتم التحفظ على الجثة بمكان الواقعة لحين معاينة النيابة العامة.وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث ومن خلال السير في خطة البحث توصلت إلي أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو «م. ع. ا» سن 40 مقيم منطقة نجع الحدايدة مركز طهطا محافظة سوهاج، نجل عمومة زوج المجني عليها بقصد السرقة.وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع أمن سوهاج تم تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لذات السبب.وكشف المتهم أنه توجه لمسكن المجني عليها وعقب قيامها باستضافته قام بالتعدي عليها بسلاح أبيض «سكين» حتى تأكد من وفاتها، ثم قام ببعثرة محتويات الشقة للبحث عن ثمة مبالغ مالية أو متعلقات ذهبية إلا أنه لم يعثر على شي وفر هاربًا.