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السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

وزيرة التجارة تفتتح معرض القاهرة الدولي للجلود

السبت 07/مارس/2020 - 07:49 م
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء ابو العزم
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افتتحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة معرض القاهرة الدولي للجلود "كايرو انتر ليزر" والمقام خلال الفترة من 6 - 8 مارس الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية.

حضر الافتتاح محمود محرز، رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير الصناعي والعمراني والمهندس محمود سراج، رئيس المجلس التصديرى للمنتجات الجلدية وجمال السّمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات إلى جانب عدد من منتجي الجلود والمصنوعات الجلدية.

وقالت الوزيرة إن المعرض يعد أحد أهم المعارض المتخصصة فى مجال الجلود فى مصر، حيث يتضمن عدد كبير من المنتجات الجلدية تشمل الملابس والأحذية والحقائب والإكسسوارات الى جانب أحدث وأجود خامات الجلود المستخدمة في صناعة الملابس والأحذية والحقائب، مشيرة الى ان مصر تمتلك إمكانيات ومقومات كبيرة فى مجال صناعة الجلود، خاصة بعد تشغيل مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى والتى تسهم فى رفع كفاءة منتجات الجلود المصرية وزيادة تنافسيتها بالسوقين المحلي والعالمي.

أضافت جامع أن المعرض يحظى بمشاركة دولية واسعة ويسهم فى تشجيع الصناعة الوطنية وتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الجلود فى مصر، لافتةً فى هذا الاطار الى مساهمة المعرض، أيضًا، في تعزيز فرص التبادل التجاري بين الدول المشاركة في مجال الجلود إلى جانب المساهمة فى تحقيق الرواج التجارى لقطاع المصنوعات الجلدية وخلق المزيد من فرص العمل فى هذا القطاع.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن المعرض يمثل فرصة متميزة لفتح قنوات للتواصل بين خبراء مجال صناعة وتجارة الجلود للتعرف على أحدث التطورات التي شهدتها هذه الصناعة، الأمر الذى يسهم فى زيادة القدرة التنافسية لمنتجات الجلود المصرية فى السوقين المحلى والعالمي.

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