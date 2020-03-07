محمد شاكر: قطاع الكهرباء تخطى العديد من التحديات

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء واجه العديد من التحديات، وخلال السنوات الماضية تم تنفيذ خطة ورؤية انعكست على الخدمة المقدمة فى القطاع، وهذا لا يعنى عدم وجود بعض الملاحظات، ولكن يتم وضع خطط بشكل عاجل للتعامل الفورى معها بما يضمن تحسين مستوى الخدمة وبشكل فورى على مستوى جميع المحافظات.وأضاف شاكر، خلال كلمته اليوم بورشة العمل التى نظمها حزب مستقبل وطن، تحت عنوان "قطاع الكهرباء التحديات والإنجازات"، أن النجاح الذى شهده قطاع الكهرباء مناصفة بين وزارتى الكهرباء والبترول، ونتيجة لتضافر الجهود والعمل المشترك، لافتا إلى أنه تم وضع خطة من أجل تحويل مصر لمركز محورى لنقل الطاقة، سواء التى يتم إنتاجها فى مصر، أو تلك المنتجة فى دول أخرى، ويتم استغلال شبكات المصرية لنقل الطاقة بمقابل.وأشار وزير الكهرباء، إلى أنه فى 2014 شهد تخفيف الأحمال فى بعض الأيام 6000 ميجا وات، وعلى الرغم أن تخفيف الأحمال بدأ عام 2008 إلا أنه وصل لذروته فى 2014، متابعا: "فى ذلك التوقيت تعرضنا لسيل من الهجوم، لدرجة إنى كنت بقول لزملائى صباح كل يوم مين بيهاجمنا النهاردة، وفيه بعض المواطنين كانوا بيقولولى الكهرباء هتقطع امتى علشان الأسانسير".ولفت وزير الكهرباء، إلى أنه من ضمن التحديات تقادم المحطات، حيث كان يعمل بعضها منذ 30 عامًا، مما يجعلها تعطى قدرة إنتاجية أقل من طاقتها، وكان هناك عجز 23% فى حجم الصيانة، بالإضافة للأعمال التخريبية التى شهدتها أبراج الكهرباء.