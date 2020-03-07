مصطفي وزيري: عقوبة التنقيب عن الآثار تحولت إلى جناية

قال الدكتور مصطفي وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، إن التنقيب عن الآثار انتشر كثيرًا خلال الفترة الأخيرة.وأضاف خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامية عزة مصطفي، أن عقوبة التنقيب عن الآثار تحولت من جنحة إلى جناية، لافتًا إلى أن كل من يحفر خلسة يعرض نفسه لعقوبة تصل إلى 15 سنة حبس.وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن روما عاصمة إيطاليا بها 13 مسلة مصرية من إجمالى 22، مقارنة بالعدد الموجود داخل مصر ويبلغ 8 مسلات، مؤكدا أن وزارة الآثار تضمن عدم المساس بالمناطق الأثرية المعروفة، أو محاولة سرقتها.