ريو دي جانيرو تسجل إصابة ثانية بفيروس كورونا

سجّلت ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية إصابة ثانية بفيروس كورونا لمريض عاد مؤخرًا من رحلة إلى إيطاليا في 4 مارس الجاري.ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء، عن بيان لوزير صحة الولاية أن المريض يبلغ من العمر 52 عامًا وهو في منزله حاليًا، وسجلت البرازيل ككل، حتى الآن، 13 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، إلى جانب 768 حالة اشتباه.