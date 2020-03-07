حجر صحي أسوان يوضح الإجراءات المتبعة مع الوافدين من الخارج

قال الدكتور مصطفى كامل، المراقب العام للحجر الصحي والمشرف على المنافذ البرية والجوية والنهرية بمحافظة أسوان، إن الدول التي تفشى بها فيروس «كورونا» يبلغ عددها حوالي 76 على مستوى العالم، ولكن يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية على كل الركاب بنفس الشكل، ولم يكن هناك أي فرق بين قدومه من هذه الدول أو غيرها، حيث أنها تشمل التالي: «بعد وصول الرحلة مباشرة يتوجه إليهم فريق من الحجر الصحي لقياس درجة الحرارة، قبل نزولهم من الطائرة».وأضاف «كامل» في تصريحات لـ«الدستور» أن بعدها يتوجه الركاب إلى الصالة دون الاحتكاك بالأشخاص لملأ «كارت الصحة العامة»، الذي يتضمن المعلومات الشخصية لهم، وهي «الأسم والسن والعنوان ورقم الهاتف»، ثم يتم عمل إجراء يطلق عليه «فرز أولي» إذا تم تم الاشتباه به، يجري «فرز ثانوي» وفي حين تأكد الاشتباه يتم نقله إلى المستشفى مباشرة، وهذه الإجراءات المذكورة يتم اتباعها في المنافذ البرية وميناء السد العالي أيضًا.وأوضح أن جميع المطارات تعمل على برنامج يطلق عليه «القادمين من الخارج» على مستوى الجمهورية، بواسطته يتم مراقبة جميع الحالات القادمة من الخارج من خلال محل إقامته أو رقم الهاتف المذكور بـ «كارت الصحة العامة» ويتم ذلك لمدة تتراوح ما بين (14 يومًا حتى شهر كامل) لحين الانتهاء من «الحضانة» التي من الممكن يظهر بعدها الفيروس.وتابع: «عند وجود حالة اشتباه بـ«كورونا» يتم اتباع الإجراءات التالية، حيث أنه يبدأ بـ(عملية الحصر، وفرز، ثم تحليل تام، وفلترة، واتخاذ القرار)، بجانب الكشف على أكثر من مرحلة، ويستغرق ذلك وقتًا طويلًا لحين إثبات سلبية أم إيجابية الحالة».وأشار إلى أنه من ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة تأمين العاملين «بالمطارات والموانئ» من خلال تنظيم حملات توعية صحية لهم، للوقاية من «كورونا» وكيفية التعامل مع الأشخاص لتجنب الإصابة وتأمين الذات بشكل يومي وبصفة مستمرة، بهدف الحفاظ عليهم من الإصابة.واختتم حديثه بأن وزارة الصحة تمتلك مجموعة من أكفأ الفرق المدربة للتعامل مع جميع الأمراض وعلى أعلى مستوى.