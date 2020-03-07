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السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة 27 عاملا زراعيا في انقلاب سيارة بالبحيرة

السبت 07/مارس/2020 - 07:24 م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
البحيرة معوض هويدى
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أصيب منذ قليل، ٢٧ عاملا زراعيا إثر انقلاب سيارة عمال بالطريق الصحراوى الكيلو ١١٣ أمام قرية الروضة والتقوى بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من الرائد محمد رسلان رئيس مباحث مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بدائرة المركز.
بالانتقال وبالفحص تبين إصابة "عبد الحكيم عواد على ١٩" سنة محافظة الشرقية، و"نوار صالح يونس" ٢٤ سنة أبو المطامير "محمد ابراهيم عبيد "٢٠ سنة محافظة الجيزة، "نجيب محيى الدين القناوى" ٢٦ سنة وادى النطرون، "صالح عيد مسلم" ٢٥ سنة محافظة المنيا
"عبد الحق محمد حسن" ٥٠ سنة محافظة قنا، "رغدة عبد الباسط طه"٢٠ سنة وادى النطرون، "محمد حسن ابو الفتح" ١٨ سنة محافظة المنيا، "محمود غانم محمد" ٢٦ سنة محافظة أسيوط،"مبارك سعد حسين" ٤٣ سنة محافظة المنيا، "فرحة عبد الباسط" ١٧ سنة وادى النطرون، "أحمد عيد مسلم" ١٥ سنة وادى النطرون، "شيماء حواش عبد اللطيف" ٣٣ سنة وادى النطرون، "إبراهيم رضا حبيس "١٥ سنة قرية عثمان محرم، "سمر عيد عوض" ١٥ سنة، "صفوت محمد سيف "٦٠ سنة محافظة أسيوط" سامية عبده حسين" ٤٣ سنة المنيا، "أحمد فرج الوفى" ٢٨ سنة محافظة المنيا، "أبو القاسم حجاج مهدى" ٢٢ سنة حوش عيسى، "محمود حسين ابو الفتح" ١٩ سنة المنيا، "أحمد عيد عبد الله "٢٣ سنة المنيا.

وجارى عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

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