مصرع طفل صدمه جرار زراعي في الوادي الجديد

لقي طفل مصرعه منذ قليل، صدمه جرار زراعي في مزرعة بمنطقة شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد.تلقى اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا من قسم شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام.تبين مصرع عرفة جمعة أحمد، 15 سنة، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية ونزيف داخلى عقب صدمه بجرار زراعي في مزرعة استثمارية بمنطقة شرق العوينات، وجرى نقل جثة الطفل لمشرحة مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.