تجديد حبس المتهمين بترويج الحشيش في بدر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، حبس عاطلين ١٥ يوما على ذمة التحقيقات لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش بمدينة بدر.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين هما صالح.م، وهشام.م عاطلين، وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت ٥٠٠ جرام قبل ترويجها بدائرة قسم شرطة بدر، واعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها.كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة بدر، بترويج عاطلين المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.