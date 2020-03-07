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السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم يصدر قرارًا بشأن الإعفاءات المقررة لأبناء وأسر الشهداء

السبت 07/مارس/2020 - 07:09 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن ضوابط إعفاء الطلاب أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم من الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يحصل عليها الطلاب، وذلك تقديرًا لجهود وتضحيات آبائهم.

وتُطبق إعفاءات الطلاب، بضوابطها المختلفة، من الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية في المدارس: المدارس الحكومية (بجميع أنواعها) ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، والمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات، وفي المدارس الرسمية الدولية، والمدارس الخاصة (عربي – لغات).

كما نص القرار على استثناء أرامل الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين نتيجة العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من قواعد الندب والنقل، بحيث يتم إلحاقهم بالعمل في أقرب مكان لمحل إقامتهم ويتم منحهم الأجازات المقررة قانونًا بدون مرتب – دون قيد – حال طلبهم، وإدراجهم ضمن الفئات أصحاب الأولوية في الترشح للبعثات التعليمية والإعارات الخارجية بعد استيفاء باقي الشروط المقررة بالقانون والقرارات الوزارية المنظمة.

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