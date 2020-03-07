وزير داخلية تونس: ملحمة بن قردان تحول تاريخي في دحر الإرهاب

قال وزير الداخلية التونسي هشام المشيشي، إن ملحمة بن قردان صححت مسار التاريخ، وسجلت نصرا كاسحا لأهالي مدينة بن قردان في دحر الإرهاب، وإحباط مخططاته في إقامة إمارة داعشية، وإعطاء درس في النضال الوطني والاستعداد للتضحية من أجل سلامة الوطن والتصدي للفكر الظلامي.وأضاف المشيشي- لدى إشرافه اليوم السبت، على إحياء الذكرى الرابعة لملحمة 7 مارس ببن قردان (ولاية مدنين): أن اللحمة بين مواطني المدينة والقوات الأمنية والعسكرية آنذلك أربكت الجماعات الإرهابية، وجعلتها تنهزم وتنكسر على صخرة النضال ببن قردان (تم القضاء على نحو 50 إرهابيا)، مشيرا إلى ضرورة مواصلة العمليات الأمنية الاستباقية ومطاردة هذه المجموعات في جحورها.واعتبر أن ملحمة بن قردان التي أجهضت عملية إرهابية جبانة كانت تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها وضرب معنويات الشعب التونسي، وساهمت أيضا في شحذ همم التونسيين في القضاء على دابر الإرهاب، وكانت منطلقا لسلسلة من النجاحات الأمنية والعسكرية في تعقب المجموعات الإرهابية وإفشال مخططاتها والقضاء على قياداتها والقبض على عناصرها.وأشار إلى أن العمليات التي ما زالت تقع في فترات متباعدة بالبلاد، هي عبارة عن "عمليات متخبطة وبائسة ومنفردة لن يطول أثرها"، وأن إحياء هذه الذكرى، يعد مناسبة لاستحضار معاني الصمود والفداء والروح الوطنية العالية التي يتحلى بها الأمنيون والعسكريون والمواطنون، وكذلك التأكيد على ضرورة مواصلة الحرب على الإرهاب بلا هوادة.