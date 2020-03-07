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السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الوطنية للصحافة» تشدد على مواعيد الصمت الانتخابى بالمؤسسات القومية

السبت 07/مارس/2020 - 05:23 م
كرم جبر رئيس الهيئة
كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
الحسين عبيد
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شددت الهيئة الوطنية للصحافة على ضرورة الالتزام بمواعيد الصمت الانتخابي بالمؤسسات الصحفية القومية فى انتخابات مجالس الإدارات؛ لإتاحة الفرصة أمام لجنة الإشراف على الانتخابات استكمال الإجراءات في شفافية وهدوء، يتيح فرص عادلة للمنافسة.

وأتمت الهيئة الوطنية للصحافة مراجعة الاستعدادات النهائية لإجراء انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في مؤسستي أخبار اليوم ودار الهلال التي تجرى غدًا الأحد 8 مارس 2020 من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، حيث يجرى فرز الأصوات وإعلان النتيجة مساء نفس اليوم.

وأكدت الهيئة أن الانتخابات ستتم تحت الإشراف القضائي واستخدام الحبر الفسفوري، في ظل الحياد التام والنزاهة والشفافية بين سائر المرشحين والتيسير على الناخبين في الانتخابات.

وراجعت الهيئة كشوف الناخبين والتوقيع وبطاقات التصويت، كما قامت اللجنة التنفيذية بالهيئة بزيارة المقار الانتخابية بالمؤسسات للتأكد من مدى ملاءمتها لعملية إجراء الانتخابات وتجهيز الصناديق الشفافة ضمانًا لنَزاهة وحيادية الانتخابات.

ويتم نقل أحداث اليوم الانتخابي لحظة بلحظة من خلال الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للصحافة.

وتأتي مواعيد الصمت على النحو التالي:

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