وزارة الدفاع تنشر فيديو بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع؛ اليوم السبت "برومو" فيديو ليوم الشهيد؛ تزامنًا مع موعد احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد فى التاسع من مارس كل عام.ويأتي اختيار هذا اليوم تحديدًا لذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الذي استشهد يوم 9 مارس‏ 1969‏، خلال تفقد جنوده في معركة الاستنزاف.ومثل استشهاده حدثًا نادرًا في التاريخ العسكري‏، وقدوة للأجيال من بعده، فهو نموذج للقائد الذي تصدر دائما الصفوف وهو يردد مقولته الشهيرة «أنا لست أقل من أي جندي يدافع عن الجبهة، ولابد أن أكون بينهم في كل لحظة من لحظات البطولة».