إجراءات احترازية ضد فيروس «كورونا» بكنائس الإسكندرية

أعلنت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، اليوم السبت، إجراءات احترازية ضد فيروس "كورونا" المستجد، وجاء قراران مرتبطان بتجمع المصلين في القداس الإلهي؛ كإجراء وقائي لعدم نقل فيروس "كورونا"، لتصل الإجراءات الوقائية إلى أقدم كنيسة في مصر وإفريقيا.وتمثل القراران في إلغاء اللفائف العامة التي توفرها الكنيسة للشعب خلال القداس الإلهي، حيث يتم وضعها على الفم بعد تناول الجسد، ويتناقلها الأفراد من بعضهم البعض، مطالبين الحضور بإحضار لفائف شخصية خاصة بهم، كما ألغت "الإيشاربات" العامة التي تضعها السيدات على شعرهن خلال الصلوات.فيما يتمثل القرار الثاني في إلغاء مياه الشرب بعد التناول، ومطالبة المصلين بإحضار زجاجات المياه الخاصة بهم، حيث إن المسيحيين مطالبين بشرب المياه بعد التناول، وهو ما يعرف باسم "صرف التناول".وتُعد تلك القرارات بهدف إلغاء أي أمور تتسبب في نقل العدوى وبالتحديد فيروس "كورونا" المُنتشر في الوقت الراهن، مؤكدة الكنيسة في بيانها أن تلك القرارات حرصًا على صحة أبنائها.يذكر أن محافظة الإسكندرية قد أعلنت حالة الطوارئ داخل مستشفياتها تحسبا لظهور أي حالة اشتباه لفيروس "كورونا".